Türkiye hat vor dem „Risiko der Ausbreitung und Eskalation“ des israelischen Vernichtungskriegs im Nahen Osten gewarnt. „Der völkerrechtswidrige israelische Angriff auf die iranische Botschaft in Damaskus hat unsere Besorgnis weiter verstärkt“, schrieb das Ministerium in einer Erklärung vom Sonntag.

Die Vergeltungsschläge des Iran hätten „einmal mehr gezeigt, dass die Ereignisse schnell zu einem regionalen Krieg eskalieren können“. „Heute senden wir erneut klare Botschaften an die iranischen Behörden und an die westlichen Länder, die Einfluss auf Israel haben, um alle aufzufordern, der Eskalation ein Ende zu setzen“, unterstrich das Ministerium in Ankara. „Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, um zu verhindern, dass ein Prozess in Gang gesetzt wird, der die Stabilität in unserer Region dauerhaft schädigt und zu größeren globalen Konflikten führen würde“, hieß es weiter.

Der Iran hatte am späten Samstagabend Hunderte Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert. Teheran sieht den Vergeltungsschlag „Aufrichtiges Versprechen“ als eine Antwort auf den israelischen Angriff auf die Botschaft Irans in Syrien am 1. April. Dabei waren unter anderem zwei Generäle getötet worden.

Mehr dazu: Iran-Israel-Konflikt: Fidan warnt vor weiterer Eskalation