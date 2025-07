Israel bombardiert heimkehrende Palästinenser

Israelische Streitkräfte haben vertriebene Palästinenser in der Al-Rasheed-Straße in Gaza angegriffen, als sie versuchten, in den Norden der Enklave zurückzukehren. Laut örtlichen Berichten wurden mindestens fünf Personen getötet und mehrere verletzt.