Pro-palästinensische Demonstranten haben am Montag die berühmte Golden Gate Bridge in San Francisco blockiert. Luftaufnahmen zeigten eine lange Schlange von Fahrzeugen, die auf der rund 2,7 Kilometer langen Hängebrücke in einer Richtung still stand. Die Fahrbahnen in die entgegengesetzte Richtung waren leer. Die Demonstranten hielten ein Transparent mit dem Slogan „Stoppt die Welt für Gaza“.

Die Blockade der Brücke in der kalifornischen Küstenstadt war Teil von weltweiten Protestaktionen, bei denen ein Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert wurde.

Die Protestgruppe A15 Action erklärte auf ihrer Website, sie koordiniere Blockaden in zahlreichen Städten „in Solidarität mit Palästina“. Durch die Blockaden solle „die größtmögliche wirtschaftliche Auswirkung“ verursacht werden.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Nun droht aber auch dort an der Grenze zu Ägypten ein Großangriff Israels. Zudem herrscht eine akute Hunger-Krise, die Hungertote fordert.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 33.037 Menschen getötet und 75.668 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.