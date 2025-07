Gaza: Hochzeiten trotz des Krieges

Aufnahmen zeigen zwei Hochzeiten, die in einer Schule in Rafah im Süden von Gaza stattfanden. Dort suchen derzeit zahlreiche vertriebene Palästinenser Schutz vor den israelischen Bombardierungen. Trotz der schwierigen Umstände nahmen viele Menschen an den Zeremonien teil und teilten die Freude der Paare.