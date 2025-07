Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat vor seinem bevorstehenden Besuch in Bagdad ein neues Fundament für die Beziehungen mit dem Irak angekündigt. „Die irakische Seite misst diesem Besuch große Bedeutung bei“, sagte Erdoğan während einer Pressekonferenz am Dienstag in Ankara. Es gehe darum, die Beziehungen mit dem Nachbarland weiter auszubauen.

Als zentrales Thema hob Erdoğan den Wassermangel in der Region hervor, zu der der Irak Bedenken und Anfragen geäußert habe. „Sie erwarten von uns, dass wir dieses Problem lösen. Wir werden Schritte in diese Richtung setzen.“

Ein weiterer Punkt sei der Export von Erdgas und Erdöl nach Türkiye, sagte Erdoğan. Hierzu werde es möglicherweise ein Treffen mit regionalen Entscheidungsträgern im nordirakischen Erbil geben.

Besuch aus Tansania

Mit Blick auf den bevorstehenden Besuch der tansanischen Präsidentin Samia Suluhu Hassan in Türkiye sagte Erdoğan, Tansania sei eine bedeutende Nation in Afrika. Deshalb sei auch der Staatsbesuch wichtig. „Die Schritte, die wir mit ihnen tätigen werden, bieten Chancen sowohl für die Diplomatie als auch für Investitionen“, betonte Erdoğan.

Zum möglichen Türkiye-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin nannte Erdoğan keinen konkreten Termin. „Wir telefonieren häufig mit Putin. (...) Ich denke, dass diese Frage so bald wie möglich geklärt wird.“