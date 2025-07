Google-Mitarbeiter protestieren gegen Projekt Nimbus

Bei einem Sitzprotest gegen Israels Krieg in Gaza sind mehrere Google-Mitarbeiter auf dem Firmen-Campus im US-Bundesstaat Kalifornien von der Polizei festgenommen worden. Die Protestaktion am Dienstag richtete sich unter anderem gegen den Vertrag des Tech-Unternehmens mit Israel. Im Rahmen des „Projekt Nimbus” stellt Google für 1,2 Milliarden Dollar Cloud-Computing-Dienste für die israelische Regierung und das Militär bereit. Auch Google-Mitarbeiter an weiteren Standorten forderten, dass der Tech-Riese Israels brutale Angriffe auf den Gazastreifen nicht länger unterstützt.