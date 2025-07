Scholz in China von Vize-Bürgermeisterin empfangen

Bundeskanzler Scholz trat auf Einladung des Ministerpräsidenten Li Qiang eine dreitägige Reise nach China an. Bei der Ankunft am vergangenen Sonntag am Flughafen in Chongqing wurde der Kanzler von der stellvertretenden Bürgermeisterin empfangen.