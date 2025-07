Rentnerinnen und Rentner zahlen in Deutschland in diesem Jahr voraussichtlich gut 48 Milliarden Euro Steuern. Die vorgesehene Anhebung des aktuellen Rentenwertes um 4,57 Prozent führe nach Schätzung der Bundesregierung für 2024 zu Steuermehreinnahmen von rund 720 Millionen Euro, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsabgeordneten Matthias Birkwald hervorgeht, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Berlin vorlag. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Der steuerliche Gesamtbetrag von 48,1 Milliarden Euro werde voraussichtlich von etwa 6,3 Millionen Steuerpflichtigen mit Rentenbezügen gezahlt, heißt es weiter in der Antwort. Der weit überwiegende Teil dieser Steuerpflichtigen verfügt demnach über weitere Einkünfte neben ihren Renteneinkünften.

Birkwald fordert Debatte über steigende Renten-Steuereinnahmen

„Die Antwort der Bundesregierung auf meine Frage zeigt: Rentnerinnen und Rentner tragen erheblich zu den Steuereinnahmen in Deutschland bei“, betont der Linken-Politiker Birkwald. „Immer wird über die Kosten für die Rente und die hohen Bundeszuschüsse aus dem Steuertopf gesprochen. Niemand spricht aber darüber, dass durch die Rentenerhöhung immer auch die Steuereinnahmen steigen.“

Die zu erwartenden Steuereinnahmen von Rentnerinnen und Rentnern seien etwa halb so hoch wie der Bundeszuschüsse für die Rente, betont Birkwald weiter. Er fordert eine Steuerbefreiung von niedrigen Renten sowie eine „sofortige und außerordentliche Rentenerhöhung aller Renten um zehn Prozent“.

Renten sind in Deutschland grundsätzlich steuerpflichtig, allerdings gibt es einen steuerfreien Teil. Dieser sinkt jedoch kontinuierlich. Dafür lassen sich im Erwerbsleben die Aufwendungen für die Altersvorsorge zunehmend von der Steuer absetzen.