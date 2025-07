Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die israelische Besatzung in Palästina als eine der Hauptursachen für die Instabilität in der Region bezeichnet. Bei einer Pressekonferenz mit seinem ägyptischen Amtskollegen Samih Schukri am Samstag in Istanbul unterstrich Fidan die Palästina-Frage als zentrales Anliegen. Hierbei leiste die türkisch-ägyptischen Zusammenarbeit einen positiven Beitrag für eine Lösungsfindung.

Schukri forderte seinerseits die Öffnung der israelischen Grenzübergänge zum Gazastreifen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Die anhaltende Belagerung Israels verstoße gegen das Völkerrecht.

Shukri erinnerte, dass sich Ägypten weiterhin mit internationaler Unterstützung bemühe, ein Verteilzentrum für Hilfsgüter einzurichten. Mit Blick auf die aktuelle Israel-Iran-Krise äußerte er sich zudem besorgt darüber, dass dadurch die Notlage in Gaza überschattet werde.

Beide Minister sprachen sich gegen die Vertreibung der Palästinenser und für einen unabhängigen Staat Palästina aus.