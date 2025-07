Selbstverbrennung vor Trump-Prozess

Das Schweigegeld-Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump ist am Freitag durch einen Vorfall überschattet worden. Ein Mann zündete sich in einem New Yorker Park gegenüber dem Gerichtsgebäude selbst an. Der 37-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie mehrere US-Medien übereinstimmend meldeten.