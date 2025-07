Palästinenser riskieren ihr Leben für Hilfsgüter

Palästinenserriskieren ihr Lebenfür HilfsgüterAufnahmen zeigen, wie zahlreiche Palästinenser ihr Leben riskieren, um an die aus der Luft abgeworfenen Hilfsgüter zu gelangen. Diese waren am Freitag im Mittelmeer gelandet. Israels Vernichtungskrieg gegen Gaza hält nun bereits 196 Tage an. Laut örtlichen Angaben wurden mindestens 34.012 Menschen getötet und 76.833 weitere wurden verletzt.