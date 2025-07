Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat die internationale Staatengemeinschaft zur Anerkennung des Staates Palästina aufgerufen. „Es ist ungerecht, dass Palästina nicht Mitglied der UNO werden darf“, sagte der Chefdiplomat am Sonntag in Istanbul auf einer Pressekonferenz mit seinem mauretanischen Amtskollegen Mohamed Salem Ould Merzoug. „Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, sich dieser Ungerechtigkeit zu widersetzen und den Staat Palästina anzuerkennen“, fügte er hinzu.

Mit seinem Amtskollegen hätten sie unter anderem das „andauernde Massaker in Gaza“ besprochen, so Fidan. „Genau wie Türkiye verfolgt auch Mauretanien eine sensible Politik in Bezug auf die palästinensische Frage, insbesondere die Situation in Gaza, und bietet jede mögliche Unterstützung an“.

Am Donnerstag hatte ein von Algerien eingebrachter Text für eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in den Vereinten Nationen im UN-Sicherheitsrat zwölf Ja-Stimmen erhalten. Großbritannien und die Schweiz enthielten sich, nur die USA stimmten dagegen und verhinderten als Veto-Macht den Beschluss.

