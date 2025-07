Gaza-Proteste an US-Universitäten

In den USA haben sich die pro-palästinensischen Demonstrationen an Universitäten ausgeweitet. Was als Sitzstreik an der Columbia University begann, hat sich zu einer landesweiten Protestbewegung entwickelt. Studenten fordern ihre Bildungseinrichtungen auf, die finanziellen Verbindungen zu Israel zu unterbinden. Die Proteste werden von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Es kommt auch zu Festnahmen von Studenten.