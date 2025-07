Polizei räumt Protestcamp vor Reichstag

Die Polizei hat am heutigen Freitag ein pro-palästinensisches Protestcamp vor dem Reichstag in Berlin gewaltsam geräumt. Dabei wurden mehrere Aktivisten festgenommen. Die Demonstranten hatten das Protestcamp am 8. April zwischen dem Bundestag und dem Kanzleramt aufgebaut. Sie demonstrierten dort unter anderem gegen Waffenlieferungen an Israel.