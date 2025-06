„In einem gerechten Frieden gibt es keine Verlierer“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat auf dem NATO-Gipfel in Den Haag die israelische Aggression im Gazastreifen verurteilt. Bei dem zweitägigen Gipfel, der am Mittwoch endete, bezeichnete er die Krise in Gaza als „humanitäre Katastrophe“.