Die Türkische Akademie der Wissenschaften (TÜBA) hat sich mit den US-amerikanischen Akademikern und Studenten solidarisch erklärt, die seit Wochen gegen Israels Vernichtungskrieg im Gazastreifen protestieren. „TÜBA ist solidarisch mit den betroffenen Studenten und Akademikern und unterstützt ihr Recht auf friedlichen Protest“, erklärte der Verband am Montag in einer Erklärung. „Wir sind zutiefst beunruhigt über die überzogenen Reaktionen auf diese Studentendemonstrationen, die nach Frieden und Menschenrechten streben und darauf beruhen“, heißt es darin weiter.

TÜBA habe mit Besorgnis Berichte über „gewalttätigen Umgang mit betroffenen Studenten und Akademikern“ beobachtet. Die Festnahmen und der Fernunterricht seien als Maßnahmen ergriffen worden, um die Versammlungen aufzulösen, kritisierte der türkische Akademiker-Verband.

Solche Reaktionen würden nicht nur die „Grundsätze der akademischen Freiheit“ untergraben, sondern auch gegen die grundlegenden Menschenrechte verstoßen, heißt es in der Erklärung weiter.

TÜBA rief zudem „alle beteiligten Parteien“ dazu auf, in den Dialog einzutreten. Hierfür müsste das Recht jeder einzelnen Person auf freie Meinungsäußerung respektiert werden. Auch Israels anhaltende Angriffe auf die Palästinenser standen in der Kritik: „Wir hoffen, dass die unmenschlichen Angriffe auf unschuldige Menschen in Palästina so bald wie möglich aufhören.“