Im nordrhein-westfälischen Velbert haben Spezialkräfte der Polizei einen randalierenden sogenannten Reichsbürger festgenommen. Wie die Polizei in Mettmann am Mittwoch mitteilte, schlugen Nachbarn am Dienstagabend Alarm, weil der 30-Jährige im Flur eines Mehrfamilienhauses randalierte. Vor Ort trafen Beamte auf eine beschädigte Wohnungstür und verstreute Bierflaschen.

Als sie im vierten Stock klingelten, öffnete der betrunkene Mann die Wohnungstür, bedrohte die Polizisten mit einem Messer und gab sich als Reichsbürger zu erkennen. Anschließend zog er die Tür wieder zu und verbarrikadierte sich in seiner Wohnung. Daraufhin forderten die Beamten Verstärkung durch Spezialkräfte an, die den 30-Jährigen anschließend festnahmen.

Bei seiner Festnahme wurde der Mann leicht verletzt. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Hieb- und Stichwaffen, darunter verbotene Messer und ein Beil. Sie wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo in seinem Atem auch eine Alkoholisierung mit rund 1,2 Promille festgestellt wurde. Schließlich kam der Mann in eine psychiatrische Klinik.