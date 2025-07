Israels Angriffe auf den Gazastreifen haben nach Einschätzung der UN-Entwicklungsagentur UNDP die schwersten Zerstörungen einer Region seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen. „So etwas haben wir seit 1945 nicht mehr gesehen - seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Intensität in so kurzer Zeit und das enorme Ausmaß der Zerstörung“, sagte der örtliche UNDP-Direktor Abdallah al-Dardari am Donnerstag. Einer neuen Einschätzung der UN-Agentur zufolge könnte der Wiederaufbau des Gazastreifens mindestens bis ins Jahr 2040 dauern. Im Gaza-Krieg seien bis Mitte April 370.000 Wohneinheiten beschädigt worden – 79.000 von diesen wurden demnach vollständig zerstört. UNDP greift bei ihrer Einschätzung auf ein Rechenmodell zurück, das die bisherige Geschwindigkeit beim Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden in dem abgeriegelten Küstenstreifen berücksichtigt. Selbst wenn diese Rate um das Fünffache gesteigert würde, bräuchte es demnach allein 16 Jahre, um alle komplett zerstörten Wohneinheiten wieder herzustellen.

Die Kosten für den Wiederaufbau von Häusern im kriegszerstörten Gazastreifen belaufen sich nach UN-Angaben auf bis zu 40 Milliarden Dollar (rund 37 Milliarden Euro). Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP schätze die Kosten für den Wiederaufbau des durch die israelischen Angriffe zerstörten Palästinensergebiets auf „mehr als 30 Milliarden Dollar und bis zu 40 Milliarden Dollar“, sagte der UNDP-Regionalchef für die arabischen Staaten, Abdallah al-Dardari, am Donnerstag vor Journalisten in Amman.

Der Wiederaufbau des Küstenstreifens könne „Jahrzehnte“ dauern. Dies sei „eine Aufgabe, vor welcher die Weltgemeinschaft seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gestanden“ habe. Das Ausmaß der Zerstörung sei „gewaltig und beispiellos“.

Nach Angaben al-Dardaris sind 72 Prozent aller Wohngebäude im Gazastreifen ganz oder teilweise zerstört. Es sei wichtig, „schnell zu handeln, um die Menschen wieder in menschenwürdigen Wohnungen unterzubringen und ihr Leben wieder zu normalisieren - wirtschaftlich, sozial, in Bezug auf Gesundheit und Bildung“, betonte er.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Nach palästinensischen Angaben wurden bei israelischen Angriffen auf Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 34.568 Menschen getötet und mehr als 77.765 weitere verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Getöteten handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder. Israels Armee bombardierte auch viele öffentliche Einrichtungen, darunter mehrere Krankenhäuser, Moscheen, Schulen und Universitäten in Gaza. Zudem ist die palästinensische Enklave aufgrund der israelischen Blockade seit Monaten mit einer massiven Hungersnot konfrontiert.