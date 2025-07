US-Polizist spuckt auf Palästina-Flagge

Ein US-Polizist hat bei seinem Einsatz an der University of North Carolina offenbar auf eine Palästina-Flagge gespuckt. Dies geschah, als eine Gruppe von Polizisten sich darauf vorbereitete, die US-Flagge wieder am Fahnenmast anzubringen. Pro-palästinensische Studenten hatten zuvor die Palästina-Flagge gehisst. Die weltweiten Studentenproteste gegen Israels Krieg in Gaza gehen weiter.