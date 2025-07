Krefeld: Muezzin-Ruf zum Freitagsgebet

Heute Mittag hat erstmals der Muezzin in Krefeld zum Freitagsgebet öffentlich gerufen. Noch am Montag hatten die Stadt Krefeld und der Verband ATIB den wöchentlichen Muezzin-Ruf vereinbart. An der Aktion nehmen sechs Moscheegemeinden teil. Zuvor ertönte der Ruf nur während des muslimischen Fastenmonats Ramadan.