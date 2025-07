8. Deutsch-Türkischer Wirtschaftstag in NRW

Der 8. Deutsch-Türkische Wirtschaftstag findet am heutigen Samstag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf statt. Im Mittelpunkt des Treffens steht dieses Jahr die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen grüne Energie und KI. Organisiert wird die jährliche Veranstaltung vom Verband Türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa, ATIAD.