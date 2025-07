In Deutschland sind bis Samstagvormittag 91.159 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus aktuellen Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor.

Bislang sind den Angaben zufolge bundesweit 1275 mit Covid-19 infizierte Menschen gestorben. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Weltweit 1,1 Millionen Infizierte und 60.000 Todesfälle

Weltweit ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus auf mehr als 1,1 Millionen gestiegen.

Die meisten Fälle wurden demnach in den USA gezählt, wo bis Samstagmorgen mehr als 278.000 Menschen als infiziert gemeldet wurden. An zweiter und dritter Stelle lagen den Angaben nach Italien mit 119.827 und Spanien mit 119.199 Fällen, gefolgt von Deutschland. Mit knapp 21.000 Infizierungen ist die Türkei auf neunter Stelle.

Das Land mit den meisten Todesfällen ist den Angaben zufolge Italien, wo bisher 14.681 Menschen an Covid-19 starben. In den USA stieg die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit zuletzt binnen 24 Stunden um mehr als 1400. Weltweit starben demnach knapp 60.000 Menschen an den Folgen der Virusinfektion.

Wissenschaftlern zufolge dürfte die Dunkelziffer bei Fall- und Totenzahlen jedoch hoch sein. Zum einen hängt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen davon ab, wie viele Menschen überhaupt getestet werden. Zudem haben manche Länder spät mit dem Testen angefangen oder setzen bewusst auf eine selektive Teststrategie. Zum anderen dürften viele Menschen mit Vorerkrankungen oder im hohen Alter durch die Virusinfektion gestorben sein, ohne dass Ärzte das zu dem Zeitpunkt erkannt hatten oder prüfen konnten.

China gedachte am Samstag mit drei Schweigeminuten landesweit der Toten durch das Coronavirus.