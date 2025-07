An der Universität im belgischen Gent hat es eine Protestaktion gegen Israels Angriffe auf den Gazastreifen gegeben. Rund hundert Studentinnen und Studenten warfen Israel einen „Genozid“ an den Palästinensern vor und forderten den Abbruch gemeinsamer Forschungsprojekte, wie in Filmaufnahmen flämischer Medien zu sehen war. In Palästinensertücher gekleidete Demonstranten riefen zu einem „Boykott Israels“ auf.

Die Demonstranten wollen noch bis Mittwoch ein Hochschulgebäude besetzt halten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

Die Studentenproteste gegen Israels Gaza-Krieg breiten sich weltweit aus. In zahlreichen Universitäten in den USA und Europa werden Protestcamps und Kundgebungen organisiert. Dabei kommt es immer wieder zu behördlichen Repressionen. Die Polizei löste zahlreiche Solidaritätsveranstaltungen für die Menschen in Gaza gewaltsam auf.