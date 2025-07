Die Fußball-Europameisterschaft im Sommer wird aus Sicht von Experten keine direkten Effekte auf die schwächelnde deutsche Wirtschaft haben. „Sie könnte sich aber psychologisch und indirekt positiv auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Vor allem Hotels und die Gastronomie werden durch eine zusätzliche Nachfrage profitieren, die jedoch gesamtwirtschaftlich nicht groß ins Gewicht fallen wird“, sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin.

Eine ähnliche Prognose lieferte auch Michael Grömling vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Es sei kein „nennenswerter konjunktureller Impuls zu erwarten“, sagte er. „Wir erwarten keine gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Fußall-EM in Deutschland. Die Bezugsgröße – das Bruttoinlandsprodukt – beträgt in Deutschland rund 4100 Milliarden Euro. Die Ausgaben, die im Rahmen der EM stattfinden, haben dabei keinen merklichen Einfluss. Das konnte auch schon während der WM im Jahr 2006 beobachtet werden.“ Arbeitsmarkteffekte seien darüber hinaus „allenfalls vorübergehender und regionaler Natur“, sagte Grömling.