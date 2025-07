Pro-Palästina-Camp an Kölner Uni

Die Studentenproteste an US-Hochschulen haben sich längst auf europäische Länder ausgeweitet. Auch an der Universität zu Köln haben pro-palästinensische Studenten ein Protestcamp gestartet. TRT Deutsch war vor Ort. Zahlreiche Studierende aus ganz Deutschland kamen am vergangenen Freitag bei der Protestaktion zusammen. Das Pro-Palästina-Camp soll laut Angaben der Initiatoren bis Sonntag andauern. Zwischenzeitlich fanden auch pro-israelische Gegendemonstrationen statt.