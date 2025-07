Wien: Gaza-Protest mit Kunstblut

In Wien hat ein jüdischer Bürger Kunstblut vor der Österreichischen Akademie der Wissenschaften vergossen, um gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza zu protestieren. Der Protest am Montag fand zeitgleich zum „Antisemitismus-Panel“ im Kanzleramt statt, an dem auch der israelische Präsident Izchak Herzog teilnahm.