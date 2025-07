EU-Mitarbeiter protestieren gegen Gaza-Politik

Mit einem Schweigemarsch in Brüssel haben am Mittwoch zahlreiche Mitarbeiter von EU-Institutionen gegen die Gaza-Politik des Staatenbündnisses protestiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht wegen ihrer pro-israelischen Haltung seit Monaten in der Kritik.