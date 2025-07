Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL will einem Medienbericht zufolge Kurzarbeit für 4000 Mitarbeiter anmelden. Betroffen sind insbesondere Tochterunternehmen aus der Kontraktlogistiksparte, unter anderem zwei Unternehmen, die logistische Dienstleistungen und erste Produktionsschritte für die Autobauer Ford und Audi anbieten. Das berichtete die „Wirtschaftswoche“ unter Berufung auf Gewerkschaftskreise. Auch im Geschäft mit Expresslieferungen in Deutschland und in der Speditionssparte soll demnach Kurzarbeit eingeführt werden.

Der Konzern leidet unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie und der schlechten Auftragslage bei vielen Kunden. Sein Gewinnziel für 2020 nahm der Vorstand zurück. Im Paketgeschäft in Deutschland verzeichnet der Konzern jedoch steigende Volumina. Brief- und Paketzusteller seien von den Maßnahmen bisher nicht betroffen, zitierte die „Wirtschaftswoche“ aus Unternehmenskreisen. Im Brief- und Paketbereich arbeitet ein Großteil der rund 190.000 Angestellten in Deutschland.

Die Gewerkschaft Verdi übte Kritik an dem Schritt. „Wir haben den Konzern zu Verhandlungen über eine einheitliche Aufstockung des Kurzarbeitergeldes aufgefordert. Der Vorstand der Deutschen Post DHL hat diese Aufforderungen abschließend abgelehnt“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis der „Wirtschaftswoche“. „Die Deutsche Post DHL ist finanziell gut aufgestellt und hat ehrgeizige Gewinnziele. Da ist es völlig inakzeptabel, dass viele Arbeitnehmer nun Sozialhilfe beantragen sollen, weil das Kurzarbeitergeld nicht ausreicht.“

Deutsche Post: „Wir sind in einer sehr stabilen Situation“

Die Deutsche Post hingegen sieht trotz der Corona-Krise keinen Bedarf für staatliche Finanzhilfen. „Wir sind in einer sehr stabilen Situation“, sagte Post-Chef Frank Appel in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Konzern sei sehr widerstandsfähig und insbesondere bei der Bilanz sehr gut aufgestellt. Daher gebe es im Unternehmen keinerlei Diskussionen über mögliche staatliche Unterstützung.

Während die Post im Express- und Frachtgeschäft, in der Lieferkettenlogistik und bei Werbepost zuletzt spürbare Rückgänge verbuchte, sei das Paketgeschäft auf ein Niveau gewachsen, wie man es normalerweise nur in der Vorweihnachtszeit sehe, sagte Appel. Daher will die Post jetzt Mitarbeiter aus anderen Bereichen verstärkt im Paketgeschäft einsetzen. Auch Neueinstellungen sind demnach geplant.

Initiative: „DHL lokal handeln“

DHL Paket startete die Initiative „DHL lokal handeln“ zur Unterstützung des lokalen Einzelhandels, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Es gibt Geschäftsinhabern Hilfestellung bei der Frage, wie sie ihre Waren an ihre Kunden versenden und ihr Produktangebot online verfügbar machen können.

Mit an Bord der Initiative sind demnach „namhafte E-Commerce-Unternehmen“, die ihre Plattformen den Einzelhändlern zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Viele Einzelhändler „wissen ganz einfach nicht, wie leicht es ist, seine Waren im Versandhandel an den Konsumenten zu bringen“, sagte der Chef von Post & Paket Deutschland, Tobias Meyer.

DHL beliefert ältere Menschen mit Lebensmitteln von Rewe

Im Kreis Heinsberg waren zur Karnevalszeit die ersten Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen aufgetreten. Der Kreis gilt mit der bisher größten Gruppe an Infizierten als „Epizentrum“ der Corona-Pandemie in Deutschland. DHL beliefert dort seit Ende März ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen mit Lebensmitteln von Rewe. Die Post sammelt Bestellzettel bei den Haushalten ein, Rewe-Läden stellen die Lieferung zusammen, die Post liefert diese Pakete dann am Folgetag aus. Inzwischen schloss sich auch Edeka dem kontaktlosen Lieferservice in Heinsberg an, wie das Unternehmen mitteilte.