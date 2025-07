Zürich: Turnhalle eines Gymnasiums zur Notfallklinik umgebaut

Medizinische Kapazitäten werden auch in der Schweiz knapp. In Zürich ist die Turnhalle eines Gymnasiums in ein Notfallspital umgewandelt worden. Mit 60 zusätzlichen Betten bereitet sich der Kanton auf die bevorstehende „große Welle“ vor.