Amsterdam: Protestmarsch für Gaza

Die niederländische Polizei hat am Donnerstag gewaltsam eine Menge pro-palästinensischer Studenten auf dem Roeterseiland-Campus der Universität Amsterdam aufgelöst. Daraufhin marschierten Tausende Menschen aus Protest ins Stadtzentrum. Studenten in den Niederlanden demonstrieren seit Montag an verschiedenen Universitäten gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza. Dabei kommt es immer wieder zu behördlichen Repressionen.