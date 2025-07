76. Jahrestag der Nakba

Pro-palästinensische Demonstranten haben sich am Samstag im Lake Eola Park in Orlando versammelt, um dem Nakba-Tag zu gedenken. Am 15. Mai ist der 76. Jahrestag der Zwangsvertreibung der Palästinenser im Jahre 1948 aus dem Gebiet des heutigen Staates Israel.