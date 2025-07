Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Israel angesichts der Angriffe im Süden des Gazastreifens scharf kritisiert. Die Hamas habe „einen wirklich entscheidenden Schritt in Richtung eines dauerhaften Waffenstillstands unternommen“, sagte er am Sonntag in Istanbul. „Die Antwort der Netanjahu-Regierung war jedoch ein Angriff auf die Unschuldigen in Rafah“, fügte er hinzu.

Das Staatsoberhaupt äußerte auch scharfe Kritik an den Staaten, die trotz der israelischen Angriffe an der Seite Tel Avivs stünden. „Wir haben gesehen, dass diejenigen, die sich selbst als ‚Land der Freiheit‘ bezeichnen, plötzlich zum Faschismus übergegangen sind, wenn Israels Interessen auf dem Spiel stehen“, betonte er.

Israel hatte zuletzt seine Aggressionen auf den Süden Gazas nach Rafah verlagert, wo ein Großteil der mehr als zwei Millionen Binnenflüchtlinge Schutz sucht. Trotz internationaler Kritik hält die israelische Regierung an ihren Plänen eines Großangriffs auf Rafah fest. Hunderttausende Palästinenser werden damit erneut zur Flucht gezwungen. Die prekäre Lage spitzt die humanitäre Krise weiter zu.

