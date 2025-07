Corona-Tagebuch: Mahmoud Charr

Wie bleibt ein Champ wie Mahmoud Charr eigentlich fit, wenn Fitnessstudios geschlossen sind und er wegen Covid-19 nicht in den Ring darf? „Ich mache meinen Sport auf der Veranda“, verrät der WBA-Weltmeister im Schwergewicht in seiner Videobotschaft an TRT Deutsch.