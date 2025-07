So wie auch in den Jahren zuvor hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in seiner traditionellen Osterbotschaft den Christen ein gesegnetes Fest gewünscht. Er betonte dabei die Bedeutung von Toleranz gegenüber unterschiedlichen Religionen und Kulturen.

Auf der Webseite des Präsidenten heißt es: „Ich gratuliere unseren christlichen Mitbürgern, Kirchen und Gruppen zum Osterfest – einem der wichtigsten Feiertage.“

Die kulturelle Diversität der Türkei sei eine Bereicherung. Dieses Verständnis habe seit Jahrhunderten das Wirgefühl der Bevölkerung unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit und Religion gestärkt.

Die Türkei lege Wert darauf und trage Sorge, dass alle Bürger ihre Kultur und Religion frei leben. Anatolien sei nach wie vor die Wiege des Friedens und der Brüderlichkeit.