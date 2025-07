Breites Bündnis ruft Bundestag zur Überarbeitung der Bafög-Reform auf

Ein breites Bündnis aus Studierendenverbänden und Gewerkschaften hat den Bundestag zu umfassenden Korrekturen an der Bafög-Reform aufgerufen. Am Donnerstag wird der Bundestag in erster Lesung darüber beraten.