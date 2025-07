Protestaktion an Uni in Den Haag

Zahlreiche pro-palästinensische Studenten haben am Donnerstag an der Universität Leiden in Den Haag eine Protestaktion durchgeführt. Laut Angaben der Studenten habe es bereits eine Vereinbarung in Bezug auf ein Ende der akademischen Zusammenarbeit mit Universitäten in Israel gegeben. Diese sei jedoch seitens der Universitätsleitung nicht eingehalten worden. Daraufhin haben die Studenten aus Protest ein Gebäude der Universität besetzt. Studenten in den Niederlanden demonstrieren seit Anfang Mai an verschiedenen Universitäten gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza. Dabei kommt es immer wieder zu behördlichen Repressionen.