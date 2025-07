Südafrika fordert mehr Druck auf Israel

Südafrika hat am Donnerstag den IGH erneut aufgefordert, den Druck auf Israel zu erhöhen und eine strengere Anordnung zu erlassen. Diese solle Tel Aviv dazu bringen, das „Gemetzel” in Gaza zu stoppen. Seit den israelischen Angriffen auf Rafah habe sich die humanitäre Lage in der Enklave erheblich verschlechtert.