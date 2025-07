Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat die weltweiten Proteste von jungen Leuten gegen Israels Massaker in Gaza gelobt. „Die Jugend zeigt Mitgefühl und erkennt die nackte Wahrheit“, sagte Altun am Samstag bei der von TRT World veranstalteten Diskussionsplattform NEXT in Istanbul.

Er übte zugleich scharfe Kritik am internationalen System, das seiner Meinung nach in der aktuellen Gaza-Krise versagt habe. Dieses sei nicht in der Lage, „konkrete Schritte gegen den israelischen Völkermord in Gaza zu unternehmen“, so Altun.

Das System sei völlig durch den Zionismus durchdrungen und versuche sogar, „den Völkermord zu legitimieren“, fuhr Altun fort. „Trotz seiner säkularen Prägung hat es sich dem religiösen Narrativ des Zionismus gebeugt.“