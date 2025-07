Das UNRWA hat nach eigenen Angaben die Verteilung von Lebensmitteln in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen ausgesetzt. Die Verteilung von Lebensmitteln in Rafah sei derzeit „aufgrund von Versorgungsengpässen und Unsicherheit ausgesetzt“, teilte das UN-Palästinenserhilfswerk am Dienstag im Onlinedienst X mit. Die Verteilungszentren des UNRWA sowie des Welternährungsprogramms (WPF) in Rafah seien aufgrund der anhaltenden israelischen Offensive unzugänglich, erklärten die Vereinten Nationen.

Seit Anfang Mai führt die israelische Armee trotz internationaler Warnungen Angriffe auf Rafah durch. UN-Angaben zufolge sind seit dem 6.Mai 800.000 Binnenflüchtlinge aus der Stadt in das Küstengebiet von Al-Mawasi vertrieben worden. Zuvor suchten 1,4 Millionen Menschen in Rafah, nahe der Grenze zu Ägypten, Zuflucht. Viele von ihnen waren vor den israelischen Angriffen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden geflohen.