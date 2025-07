Einen Tag nach Beginn der Besetzung von Teilen der Berliner Humboldt-Universität durch propalästinensische Aktivisten hat die Hochschule die Räumung veranlasst - auf Druck des Senats. Die Anweisung sei von ganz oben gekommen, sagte die Präsidentin, Julia von Blumenthal, am Donnerstagabend. Die Polizei öffnete verschlossene und teils verbarrikadierte Türen gewaltsam, sagte Polizeisprecherin Beate Ostertag am Abend.

Die Aktivisten wollten am Mittwochnachmittag, während einer geplanten Diskussionsveranstaltung, mit der Hochschulleitung über eine Verlängerung des Protestes verhandeln, hatte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Nun ist die Besetzung gewaltsam aufgelöst worden. Laut der Aktivisten-Sprecherin hatten etwa 100 Personen im Institut übernachtet.

Studentengruppe beschuldigt Israel des Völkermords

Die Demonstranten hatten die Räume der Universität am Mittwoch aus Protest gegen Israels Vernichtungskrieg und zur Unterstützung der Palästinenser besetzt. Die Besetzer der Gruppe namens Student Coalition Berlin werfen Israel in einer Mitteilung Völkermord und laufende Massenmorde vor. Es gehe um die „bedingungslose Solidarität mit dem palästinensischen Volk“. Von Berliner Hochschulen fordern sie unter anderem, dass diese sich für einen sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand in Gaza einsetzen und Druck auf die deutsche Regierung ausüben. Diese solle ein Waffenembargo gegen Israel verhängen und alle militärischen, finanziellen und diplomatischen Hilfen an Israel beenden.

Immer wieder gibt es Proteste an deutschen Hochschulen gegen das brutale militärische Vorgehen Israels gegen Zivilisten in Gaza sowie Aktionen Studierender für eine Solidarität mit den Palästinensern. Eine Besetzung an der Freien Universität Berlin vor wenigen Wochen war von der Polizei gewaltsam aufgelöst worden.