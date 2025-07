Die Bundeswehr will künftig auf dem Kurzvideoportal Tiktok um Nachwuchs werben. Um im „Wettbewerb um die besten Köpfe zu bestehen, ist die Nutzung von TikTok unverzichtbar“, teilte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin mit. Aus diesem Grund werde die Arbeitgebermarke Bundeswehr ab Ende Mai 2024 mit einer speziell ausgerichteten Kampagne bei der Nutzung von Tiktok einen neuen Weg beschreiten. Zuerst hatte der „Spiegel“ über die Einführung von Tiktok zur Personalrekrutierung berichtet.

Für eine erfolgreiche Kommunikation zur Nachwuchswerbung sei es „für die Bundeswehr unerlässlich, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich informieren und digital austauschen“, sagte die Sprecherin. Für die Nutzung von TikTok würden spezielle Maßnahmen eingeführt. Dazu gehöre die technische Trennung zwischen den Netzwerken der Bundeswehr und der Plattform Tiktok. Es sollten eigens dafür verwendete Endgeräte ohne Zugang zur IT-Struktur der Bundeswehr genutzt werden. Auf dienstlicher IT sei Tiktok-Software nach wie vor weder zugelassen noch technisch möglich.

Die private Nutzung von Social-Media-Plattformen etwa außerhalb des Dienstes oder während der Pausen stehe den Soldatinnen und Soldaten auf ihren privaten Endgeräten frei, sofern die Vorschriften und Regelungen etwa zur Wahrung von Dienstgeheimnissen berücksichtigt würden, erklärte die Sprecherin weiter.