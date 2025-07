Bericht: Musk kündigt Bau von Supercomputer für KI-Startup xAI an

US-Unternehmer Elon Musk peilt offenbar ein weiteres Riesenprojekt an. Einem Bericht zufolge soll in wenigen Jahren ein Supercomputer entstehen, der viermal so groß ist wie aktuelle Modelle im KI-Bereich.