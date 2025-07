Israels Armee hat offenbar erneut ein Flüchtlingslager nahe Rafah angegriffen und dabei palästinensischen Angaben zufolge Dutzende Menschen getötet. Laut der palästinensischen Gesundheitsbehörde wurden allein bei israelischen Angriffen in der Nacht zum Dienstag 18 Menschen getötet. Mediziner in dem palästinensischen Küstengebiet sprachen zudem von mindestens 20 Todesopfern bei einem Angriff am Dienstag im Westen der Stadt. Demnach waren wieder Zelte von Vertriebenen im Süden Gazas das Ziel. Dem örtlichen Zivilschutz zufolge wurden mindestens vier Granaten auf das betroffene Gebiet gefeuert. Derweil drangen israelische Panzer nach Angaben von Augenzeugen ins Zentrum von Rafah ein.

Zuvor 45 Todesopfer bei Rafah-Massaker

Bereits in der Nacht zum Montag war ein vom UN-Palästinenserhilfswerk (UNRWA) betriebenes Flüchtlingslager in der Nähe von Rafah von einem israelischen Luftangriff getroffen worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dabei mindestens 45 Menschen getötet und mehr als 240 weitere verletzt.

Infolge des Beschusses war in dem Lager ein Feuer ausgebrochen, der palästinensische Zivilschutz berichtete von „verkohlten und zerstückelten Leichen“. International hatte das Massaker großes Entsetzen ausgelöst. AFP-Bilder zeigten die verkohlten Überreste von behelfsmäßigen Zelten und Fahrzeugen. Im Netz kursieren verstörende Bilder von verbrannten Menschenkörpern, darunter auch Kinder. Eine Aufnahme soll einen Vater zeigen, der die kopflose Leiche seines Kindes hält.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem „tragischen Missgeschick“. Die israelische Armee behauptete, „einen Hamas-Komplex in Rafah getroffen“ zu haben, in dem „wichtige Hamas-Terroristen tätig waren“.