Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat angesichts der Angriffe auf Gaza zu Maßnahmen gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu aufgerufen. „Dieser Barbar, Schurke und blutrünstige Gierige namens Netanjahu, der unsere Region und die ganze Welt ins Unglück stürzt, muss gestoppt werden“, sagte Erdoğan am Sonntag in der Hauptstadt Ankara.

Der Präsident beklagte das „ununterbrochene“, jahrzehntelange Massaker in Palästina und die Tötung palästinensischer Kinder durch Israel. Ankara sorge dafür, dass der Rest der Welt die „Barbarei“ in Gaza deutlich sehe. „Wir stehen dem palästinensischen Volk mit all unseren Mitteln zur Seite“, fügte er hinzu.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel seitdem behindert. Fast zwei Millionen Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. Doch auch dort sind sie israelischen Angriffen ausgesetzt. Zudem herrscht eine akute Hunger-Krise, die Hungertote fordert.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 36.000 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.