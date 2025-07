Niederlande: Gaza-Protest an Uni aufgelöst

Die niederländische Polizei hat am Montag gewaltsam die pro-palästinensische Protestaktion an der Technischen Universität in Delft aufgelöst. Dabei kam es zu Festnahmen. Die Studenten hatten 13 Tage lang gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza protestiert.