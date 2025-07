Europawahl: Nur Kleinparteien fordern Ende des Gaza-Krieges

Die Europawahl 2024 findet in Deutschland am 9. Juni statt. Sie wird von zwei wichtigen Themen geprägt: dem israelischen Vernichtungskrieg in Gaza und dem europaweit zunehmenden Rechtsruck. Während Israel seine brutalen Angriffe auf die Palästinener in der abgeriegelten Enklave fortsetzt, fordern nur Kleinparteien ein Ende des Krieges.