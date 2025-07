Paris: Frau beleidigt pro-palästinensische Politiker

In Paris hat eine Frau eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten beleidigt, während sie in einem Restaurant Kaffee tranken. In dieser Gruppe waren auch der LFI-Abgeordnete Sébastien Delogu und Rima Hassan, eine Kandidatin für die Europawahl 2024.