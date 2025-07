Bei einer Munitionsexplosion auf einem Militärstützpunkt sind im Süden Israels neun Soldaten verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Vorfall vom Dienstag werde untersucht, erklärte die israelische Armee am Mittwoch. Die Soldaten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Israelischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall auf einem Stützpunkt in der Negev-Wüste, die im Nordwesten an den Gazastreifen grenzt. Die Armee äußerte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zu Details zur Art des Sprengstoffs.

Israel hatte nach dem Angriff der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch in der abgeriegelten Palästinensiserenklave wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seither mehr als 36.500 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.