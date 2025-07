Sechs Todesopfer durch Hochwasser

Die Zahl der bekannten Todesopfer aufgrund des Hochwassers im Süden Deutschlands ist laut Polizeiangaben auf sechs gestiegen, vier davon in Bayern. Eine 79 Jahre alte Frau sei am Mittwoch leblos im Mindelkanal in Schwaben entdeckt worden, teilten die Beamten mit. Bei der Suche nach Vermissten gab es bis zum Donnerstagmorgen keine Neuigkeiten.