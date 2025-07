Palästina-Flagge vor slowenischem Parlament

Nach der offiziellen Anerkennung des Staates Palästina ist am Dienstag vor dem slowenischen Parlament in Ljubljana die palästinensische Flagge gehisst worden. Slowenien ist das vierte europäische Land, das in den vergangenen zwei Wochen Palästina als souveränen Staat anerkannt hat. „Wir glauben, dass nur eine Zweistaaten-Lösung zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten führen kann“, sagte die Außenministerin des Landes.